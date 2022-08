Psg, piano B in caso non arrivi Skriniar (Di lunedì 15 agosto 2022) Come riportato da Media Foot, se non dovesse arrivare Skriniar dall'Inter, il Psg punterebbe su Simakan del Lipsia. Leggi su calciomercato (Di lunedì 15 agosto 2022) Come riportato da Media Foot, se non dovesse arrivaredall'Inter, il Psg punterebbe su Simakan del Lipsia.

sportli26181512 : Psg, piano B in caso non arrivi Skriniar: Come riportato da Media Foot, se non dovesse arrivare Skriniar dall'Inter… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale Gazzetta – Napoli e PSG al lavoro per Fabian e Keylor Navas… - SiamoPartenopei : Gazzetta - Intreccio Fabiàn-Keylor Navas, ma c'è l'ultima idea del Psg - napolitanoscuba : RT @tuttonapoli: Gazzetta - Intreccio Fabiàn-Keylor Navas, ma c'è l'ultima idea del Psg - cifra73 : Il portiere colombiano??? Di chi sarà questa perla, gazzetta o tuttonapoli??? -