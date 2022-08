Napoli | telefonata di De Laurentiis a Cairo | la risposta è stata secca | “Voglio 20 milioni”

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 15 agosto 2022) Deha chiamato Cairio per chiedere informazioni su Lukic, ladel Torino algelante. LUKIC-. Deha fatto un tentativo per Lukic del Torino, ladialcome riporta il quotidiano Tuttosport; “C’èunadelal Torino per chiedere informazioni su Lukic. Ladei granata èraggelante: vuole 20di euro. Il Torino,si aspetta che Lukic (dopo l’ammutinamento di venerdì mattina) si presenti regolarmente al campo di allenamento. Il club presume che il ragazzo non voglia portare a ...