Magie e gol | Di Maria spinge la Juve con la doppietta di Vlahovic Sassuolo ko 3-0

(Di lunedì 15 agosto 2022) I bianconeri faticano all’inizio poi il «Fideo» prende in mano la squadra e segna al volo, il serbo in rete due volte (una su rigore) a cavallo dell’intervallo chiude la gara

... al 19' l'ex Locatelli perde palla vicino all'area e Berardi non ne approfitta tirando alto, mentre Defrel nei successivi due minuti sfiora due volte ilimpegnando Perin in respinte complesse tra ...L'argentino e la Juventus possiedono lo stesso Dna, la stessa mentalità, la stessa fame: l'ex Psg assicura qualità e numeri di un campione assoluto, che ha regalato, assist eassortite, ... Salernitana-Roma, le pagelle della Gazzetta: Dybala e Zaniolo da 6 Ci ha messo solo 26 minuti El Fideo per presentarsi alla Serie A. Sinistro al volo su cross di Alex Sandro e pallone alle spalle di Consigli. Niente male il primo gol dell’ex PSG: dal limite dell’aere ...La stagione 2022/23 dei bianconeri si apre con una bella vittoria all'Allianz Stadium contro i neroverdi, travolti dalla qualità della Juve.