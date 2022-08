Lo scandalo delle multe: come funziona il bancomat che ci spenna, tutto chiaro? (Di lunedì 15 agosto 2022) L'operazione trasparenza sulle multe, portata in porto dal deputato di Forza Italia, Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, per i milanesi rappresenta solo una triste conferma. Spulciando i dati relativi alle principali città italiane, salta fuori come nel 2021 Palazzo Marino abbia incassato dalle sanzioni al Codice della strada qualcosa come 102,6 milioni di euro, di cui quasi 13 milioni solo grazie all'autovelox. A seguire Roma, con 94,1 milioni di introiti (4,6 milioni quelli legati all'autovelox) e Torino (41,5 milioni di cui 5 milioni con autovelox). Insomma, un vero e proprio bancomat. Ma se 102 milioni di euro vi sembran tanti, mettevi comodi: la previsione per l'anno in corso, contenuta nel bilancio della giunta Sala, ammonta a 232 ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 15 agosto 2022) L'operazione trasparenza sulle, portata in porto dal deputato di Forza Italia, Simone Baldelli, presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, per i milanesi rappresenta solo una triste conferma. Spulciando i dati relativi alle principali città italiane, salta fuorinel 2021 Palazzo Marino abbia incassato dalle sanzioni al Codice della strada qualcosa102,6 milioni di euro, di cui quasi 13 milioni solo grazie all'autovelox. A seguire Roma, con 94,1 milioni di introiti (4,6 milioni quelli legati all'autovelox) e Torino (41,5 milioni di cui 5 milioni con autovelox). Insomma, un vero e proprio. Ma se 102 milioni di euro vi sembran tanti, mettevi comodi: la previsione per l'anno in corso, contenuta nel bilancio della giunta Sala, ammonta a 232 ...

