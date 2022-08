LIVE Atletica, Europei 2022 in DIRETTA: Re impressiona in batteria e vola in semifinale nei 400! Quasi eliminata Osakue nel disco (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO 19.20 Due errori consecutivi a 1,90 per Dario Dester, che rischia seriamente di concludere la prova dell’alto con un negativo 1,87. 19.18 Benjamin Vedel domina la terza batteria dei 400 metri, imponendosi senza forzare in 45?50 davanti al francese Biron (45?82?) e al ceco Krsek (46?12). Ufficiale l’eliminazione di Lorenzo Benati, che vede sfumare le residue chance di ripescaggio. 19.15 Dario Dester reagisce e supera 1.87 al secondo tentativo! L’azzurro non sembra però ancora a proprio agio nella rincorsa in vista della prossima misura. 19.11 Benissimo Davide ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAQUANDO CORRE MARCELL JACOBS? GLI ORARI PRECISI DEI 100 METRI MEDAGLIERE EUROPEAN CHAMPIONSHIPS MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO 19.20 Due errori consecutivi a 1,90 per Dario Dester, che rischia seriamente di concludere la prova dell’alto con un negativo 1,87. 19.18 Benjamin Vedel domina la terzadei 400 metri, imponendosi senza forzare in 45?50 davanti al francese Biron (45?82?) e al ceco Krsek (46?12). Ufficiale l’eliminazione di Lorenzo Benati, che vede sfumare le residue chance di ripescaggio. 19.15 Dario Dester reagisce e supera 1.87 al secondo tentativo! L’azzurro non sembra però ancora a proprio agio nella rincorsa in vista della prossima misura. 19.11 Benissimo Davide ...

