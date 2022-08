Kalulu vs Deulofeu, o dello scegliere il momento giusto (Di lunedì 15 agosto 2022) Cosa c’è di più italiano del fatto che in una partita con sei gol – sei gol! – il gesto tecnico più bello sia stato l’intervento di un difensore? Oppure quanto sono io italiano che in una partita con sei gol – sei gol! – trovo più interessante scrivere del gesto tecnico di un difensore? Al ventisettesimo minuto di gioco è già successo di tutto in Milan-Udinese. La squadra campione d’Italia è andata sotto nel punteggio, ha pareggiato su rigore ed è andata in vantaggio con una splendida azione corale. Poi però, al ventisettesimo, il Milan si fa trovare sbilanciato, con otto uomini proiettati in attacco e i due centrali in parità numerica con gli attaccanti dell’Udinese. Krunic prova un filtrante per un taglio di Rebic verso l’esterno sinistro che Becao intercetta. La palla arriva a Soppy che, giusto il tempo di controllarla, lancia nella metà campo opposta per ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 15 agosto 2022) Cosa c’è di più italiano del fatto che in una partita con sei gol – sei gol! – il gesto tecnico più bello sia stato l’intervento di un difensore? Oppure quanto sono io italiano che in una partita con sei gol – sei gol! – trovo più interessante scrivere del gesto tecnico di un difensore? Al ventisettesimo minuto di gioco è già successo di tutto in Milan-Udinese. La squadra campione d’Italia è andata sotto nel punteggio, ha pareggiato su rigore ed è andata in vantaggio con una splendida azione corale. Poi però, al ventisettesimo, il Milan si fa trovare sbilanciato, con otto uomini proiettati in attacco e i due centrali in parità numerica con gli attaccanti dell’Udinese. Krunic prova un filtrante per un taglio di Rebic verso l’esterno sinistro che Becao intercetta. La palla arriva a Soppy che,il tempo di controllarla, lancia nella metà campo opposta per ...

AntoVitiello : ?? La crescita di Pierre #Kalulu è impressionante, sempre concentrato. Ieri contro l'Udinese recupero straordinario… - _RickyRog : Ripensando alla chiusura meravigliosa di Kalulu, il colpo di classe è la micro finta di non intervenire che induce… - itaninog : RT @AntoVitiello: ?? La crescita di Pierre #Kalulu è impressionante, sempre concentrato. Ieri contro l'Udinese recupero straordinario su Deu… - _milanonfire : RT @SimoneCristao: In 3 metri piomba su Deulofeu che viene quasi colto di sorpresa dalla velocità di Pierre Kalulu è talmente rapido che n… - martinaemme_m : RT @M4rkPhilips: Questo intervento di Kalulu è veramente fenomenale, Tomori buca l’intervento, lui in 2vs1, prima indietreggia e poi taglia… -