Elezioni, in serata la direzione Pd sulle liste. Casini candidato. Salvini: “Frontiere colabrodo, Italia zimbello d’Europa”. Calenda: “Confronto in tv tra i leader” (Di lunedì 15 agosto 2022) A quarantuno giorni dal voto non si ferma la campagna elettorale. Berlusconi attacca il Pd sul presidenzialismo. Calenda: “Confronto tra leader” Leggi su ilsecoloxix (Di lunedì 15 agosto 2022) A quarantuno giorni dal voto non si ferma la campagna elettorale. Berlusconi attacca il Pd sul presidenzialismo.: “tra

Parlamenteide : #Pd: slitta nuovamente in serata la Direzione sulle liste Slitta nuovamente, in serata, la Direzione del #Pd convo… - NatalinoGiuse : @ShooterHatesYou @giuditta_pini @pdnetwork Appena finita quella serata ho subito pensato: “Alle prossime elezioni n… - And_Spaz : @matteo_danese @Azione_it @CarloCalenda Quindi Paolo Borsellino era una fascista?E anche il marito della Segre? Se… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: Questa sera su #Retequattro @Controcorrentv condotto da @gentilivero, si allunga in prima serata con uno speciale per a… - Italy_Alive : Qui sul lungomare serata De André, funestata dal karaoke del vicino stabilimento, dove passano da la società dei ma… -