Domicilio Digitale: pubblicate le Nuove Linee Guida dell'AgID (Di lunedì 15 agosto 2022) Sono consultabili sul portale dell'Agenzia per l'Italia Digitale le Nuove Linee Guida dell'Inad, l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali per le persone fisiche, i professionisti e gli altri enti di diritto privato che non sono tenuti all'iscrizione in albi, registri professionali, elenchi o nel registro delle imprese. Con l'adozione del nuovo provvedimento si stabiliscono le modalità di accesso e di gestione dell'elenco pubblico contenente i domicili digitali: l'indirizzo elettronico deve essere attivato presso un servizio di posta elettronica certificata (PEC) ed è valido per l'invio e la ricezione delle comunicazioni aventi valore legale o attraverso un servizio elettronico di recapito qualificato, come definito dalle disposizione contenute nel Regolamento eIDAS.

