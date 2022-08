Confronto infuocato per Orietta Berti | “È stato il mio primo amore” | Signorini lo chiama in studio

(Di lunedì 15 agosto 2022)potrebbe ricevere subito una clamorosa sorpresa da parte di Alfonsoin occasione del prossimo GF Vip L’opinionista(screenshot Mediaset)Tra poco più di un mese prenderà il via una nuova scoppiettante edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore Alfonsoè deciso a mantenere il massimo riserbo sui concorrenti mentre ha già rivelato chi saranno le opinioniste presenti in. In questi mesi è arrivata prima la conferma del ritorno di Sonia Bruganelli, poi la notizia dell’arrivo dial suo esordio assoluto in queste vesti. La cantante ha rivelato di essere pronta a dire la sua e soprattutto a studiare bene le schede dei prossimi concorrenti. Per lei però potrebbe esserci un ...

Tuttosport

...all digital cresce di circa il 46% rispetto a giugno 2021 e di poco meno del 10% ina ... l'addio di Di Maio che hail dibattito, e molto altro ancora [ vedi pagine 10 - 19] traina ...Un cielo stellato, una scogliera a picco sul mare, il volo degli uccelli o un tramonto: ... ma anche scatenare un'energia che non possiamo controllare e che è enorme inall'essere ... Frattura Lukic: confronto. Cairo valuta offerte Prima giornata di campionato positiva per il Palermo non solo per il risultato ma anche per il numero di spettatori.Mou: «La Lazio ha speso 39 milioni...», il coach biancoceleste: «Un secondo posto della Roma sarebbe una delusione...».