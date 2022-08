Boxe, Oleksandr Usyk vs Anthony Joshua 2 in tv: data, orario e streaming Mondiale pesi massimi (Di lunedì 15 agosto 2022) Oleksandr Usyk (18-0) sfida Anthony Joshua (24-2). Tutto pronto per il rematch tra i due pugili dei pesi massimi con in palio le cinture WBA, IBF, WBO e IBO. Si combatte sabato 20 agosto a Jeddah, con inizio dell’evento fissato alle 19:00, mentre il main event attesissimo dovrebbe avere luogo intorno alle 22:00, ora italiana. Dopo il primo match che incoronò Usyk, si torna sul ring. Da settembre 2021 è successo di tutto: Usyk si è arruolato nell’esercito ucraino per difendere il paese dall’aggressione russa, Joshua ha cambiato allenatore: fuori McCracken, dentro Garcia. L’evento intero sarà trasmesso in Italia in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. Non manca un ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022)(18-0) sfida(24-2). Tutto pronto per il rematch tra i due pugili deicon in palio le cinture WBA, IBF, WBO e IBO. Si combatte sabato 20 agosto a Jeddah, con inizio dell’evento fissato alle 19:00, mentre il main event attesissimo dovrebbe avere luogo intorno alle 22:00, ora italiana. Dopo il primo match che incoronò, si torna sul ring. Da settembre 2021 è successo di tutto:si è arruolato nell’esercito ucraino per difendere il paese dall’aggressione russa,ha cambiato allenatore: fuori McCracken, dentro Garcia. L’evento intero sarà trasmesso in Italia in diretta esclusiva su Dazn. Sportface.it vi offrirà una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale. Non manca un ...

