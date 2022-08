Armi agli alleati e asse com Kim Jong-un, la minaccia globale di Putin (Di lunedì 15 agosto 2022) La Russia libererà il Donbass "passo dopo passo", è pronta ad armare gli alleati in America latina, in Africa e in Asia e stringe il rapporto con la Corea del Nord. Mentre continua senza usosta ala erra in Ucraina il presidente russo Vladimir Putin è tornato a parlare all'apertura del forum tecnico-militare internazionale "Army-2022" e degli International Army Games 2022, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. "Le Armi russe ad alta precisione, così come le Armi basate su nuovi principi fisici, sono anni e decenni avanti rispetto alle controparti straniere e le superano notevolmente in termini di caratteristiche tattiche e tecniche", afferma Putin che rivendica il primato: "Modelli e sistemi promettenti che sono orientati al futuro e determineranno il futuro delle forze armate sono di particolare ... Leggi su iltempo (Di lunedì 15 agosto 2022) La Russia libererà il Donbass "passo dopo passo", è pronta ad armare gliin America latina, in Africa e in Asia e stringe il rapporto con la Corea del Nord. Mentre continua senza usosta ala erra in Ucraina il presidente russo Vladimirè tornato a parlare all'apertura del forum tecnico-militare internazionale "Army-2022" e degli International Army Games 2022, secondo quanto riporta l'agenzia Interfax. "Lerusse ad alta precisione, così come lebasate su nuovi principi fisici, sono anni e decenni avanti rispetto alle controparti straniere e le superano notevolmente in termini di caratteristiche tattiche e tecniche", affermache rivendica il primato: "Modelli e sistemi promettenti che sono orientati al futuro e determineranno il futuro delle forze armate sono di particolare ...

