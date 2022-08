Stash e Giulia Belmonte genitori bis, è nata Imagine Fiordispino (Di domenica 14 agosto 2022) La coppia dà il benvenuto alla seconda figlia. «È nata Imagine Fiordispino. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora», scrive il cantante su Instagram Leggi su vanityfair (Di domenica 14 agosto 2022) La coppia dà il benvenuto alla seconda figlia. «È. Non esistono parole in grado di raccontare quello che stiamo vivendo ora», scrive il cantante su Instagram

fanpage : È nata Imagine ?? Stash e Giulia sono genitori per la seconda volta - ConteOliver6 : @fanpage @angiuoniluigi Si, ma de preciso, chi caxxo sarebbero Stash e Giulia Belmonte??? - Titti700 : RT @SanremoSummer: Auguri a @Stash_theKOLORS e Giulia per la nascita della secondogenita Imagine ???? - SanremoSummer : Auguri a @Stash_theKOLORS e Giulia per la nascita della secondogenita Imagine ???? - IsaeChia : Stash Fiordispino è diventato papà bis: ecco il particolarissimo nome scelto per la neonata! Il leader dei… -