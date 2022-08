SQUALI D’EUROPA! Miressi | Ceccon | Zazzeri e Frigo ciclopici | assolo d’oro nella 4×100 sl!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 agosto 2022) Lastile libero è sempre più competitiva. Oramai assieme da due anni, Alessandro, Thomas, Lorenzoe Manuelottengono la medagliaagli Europei di nuoto di scena a Roma, con un gran bel tempo di 3.10.50 avanti ad Ungheria (3.12.43) e Gran Bretagna (3.12.70)decide di fare la lepre, provando immediatamente a fare l’andatura. È Maxime Grousset a tenerlo, con i francesi che compiono anche un cambio abbastanza al limite e passano in testa ai 100 metri. Però c’èseconda vasca, che in uno stato di grazia vola rimettendosi in testa e scollinando in vetta a metà gara. Un lavoro ingrato per Lorenzo, che deve contenere la rimonta degli avversari, ma il ...