Salernitana, per l'attacco resta viva l'opzione Piatek (Di domenica 14 agosto 2022) La Salernitana continua a cercare un attaccante e secondo Tuttosport, il club campano non ha mollato la pista che porta a Piatek, ex Milan e... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Lacontinua a cercare un attaccante e secondo Tuttosport, il club campano non ha mollato la pista che porta a, ex Milan e...

DiMarzio : #Calciomercato | #Salernitana, è fatta per #Maggiore dallo #Spezia. Il calciatore oggi sarà in città.… - OfficialUSS1919 : ?? I convocati per Salernitana - Roma ?? #SalernitanaRoma #macteanimo - DiMarzio : .@OfficialASRoma, le possibili scelte di #Mourinho per la partita contro la @OfficialUSS1919 ?? #SerieA #Roma… - sportli26181512 : Salernitana, per l'attacco resta viva l'opzione Piatek: La Salernitana continua a cercare un attaccante e secondo T… - rass_1111 : Siete pronti a vedere le strade di Roma piene per una vittoria contro la Salernitana di Sepe? -