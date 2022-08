PVF | PD è matrimonio gay | Ddl Zan e aborto

Leggi su romadailynews

(Di domenica 14 agosto 2022) Elezioni. Pro Vita Famiglia: PD a trazione radicale congay, Ddl Zan e– «Per il Partito Democratico – dichiara in un comunicato stampa Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita Famiglia – tra le priorità del nuovo Parlamento ci saranno ilgay e il Ddl Zan, per la prima volta inseriti in un programma elettorale, e una maggiore apertura all’. «Mentre gli italiani fanno i conti con crisi energetica, caro benzina e un’inflazione alle stelle, per il Pd è più importante proporre una legge incostituzionale che violerebbe l’art. 29 sule aprirebbe così le porte alle adozioni per coppie dello stesso sesso nonché alla pratica inumana dell’utero in affitto. «In un programma elettorale da estrema sinistra radicale, il Pd propone poi nuovamente il Ddl Zan, con tutte le sue ...