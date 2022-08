Programmi partiti a confronto in vista delle elezioni: fisco, sicurezza, scuola, ambiente ed Europa (Di domenica 14 agosto 2022) Stessi problemi ? alcuni forse cronici, o almeno identici a ogni tornata elettorale, come le «tasse troppo alte» ?, ricette diverse. Opposte, in qualche caso. Come sul Reddito... Leggi su ilmattino (Di domenica 14 agosto 2022) Stessi problemi ? alcuni forse cronici, o almeno identici a ogni tornata elettorale, come le «tasse troppo alte» ?, ricette diverse. Opposte, in qualche caso. Come sul Reddito...

francescoseghez : In questo #Thread proverò a raccogliere i programmi dei partiti sul lavoro. Solo fonti ufficiali e non resoconti te… - borghi_claudio : @eurallergico @todorov_denis Maggioranza contraria al green pass. Lega contraria sanzioni quanto meno a quelle che… - ziggymarina : Benessere animale: dal randagismo all’abolizione delle botticelle, 10 punti che vorremmo vedere nei programmi… - ParliamoDiNews : Cosa vogliono fare i partiti per le tasse: le misure nei programmi elettorali #cuneofiscale… - PCANTURAJ : Devono dimostrare e spiegare ai cittadini dove andranno a prendere le risorse finanziarie per realizzare i loro fan… -