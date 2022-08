Paura a Canberra | un uomo apre il fuoco all’aeroporto

Leggi su 361magazine

(Di domenica 14 agosto 2022) . Nessuna vittima o ferito è stato registrato. L’è stato arrestato Sono stati attimi diquelli vissutidi, in Australia. Unha aperto improvvisamente ilnei pressi di un terminal. Nonostante la concitazione del momento, le forze dell’ordine sono intervenute immediatamente e hanno immobilizzato l’. Per precauzione l’aeroporto è stato chiuso, ma «La situazione – ha dichiarato la polizia australiana – è sotto controllo». Dalle immagini postate sui social sono visibili i fori di proiettile lasciati dagli spari dell’attentatore. Secondo la testimonianza di una donna gli spari sarebbero stati cinque o sei. See the damage caused to these windows by 3 gunshots fired atairport near check-in. Airport ...