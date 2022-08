Papera Radu | clamoroso errore e la Cremonese va ko a Firenze

(Di domenica 14 agosto 2022), undel portiere rumeno condanna laalla sconfitta in casa della Fiorentina Un match dalle mille emozioni Fiorentina-, terminato sul risultato di 3-2 per i viola. Lente di ingrandimento puntata ovviamente sulladi cui si è reso protagonista Ionutnel finale di gara e che ha deciso la partita in favore dei viola: cross innocuo di Mandragora e il rumeno, bloccando il pallone, se lo è incredibilmente trascinato in porta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

EnricoTurcato : #Radu non ha problemi solo con i piedi. Rovina la gran partita della Cremonese e regala all’ultimo la vittoria alla… - anperillo : Dopo la papera di #InterBologna dello scorso campionato, un altro svarione di #Radu, che questa volta condanna la… - Nick_cannonier : Per una cazzo di papera, che ha macchiato la sua grande prestazione, #Radu sta prendendo insulti da chi, le uniche… - OriC1282 : Aggiungiamo la 'papera' enorme di Radu della Cremonese - MikyS03 : Mi ricordava qualcosa la papera di #Radu.... #FiorentinaCremonese -

... "clamorosa", "Sul gol non era ben piazzato", "È rimato a metà strada" (vedi paragrafo "... Cragno (ex Cagliari) se l'è accaparrato il Monza; mentre la Cremonese darà fiducia a, del quale i ...Andreinon dimentica: "I giorni dopo l'errore di Bologna sono stati i più brutti della mia vita". Al Dall'Ara, anche per ladel suo portiere, l' Inter si è giocata le chances di scudetto. Nell'... Lazio sotto in casa, Fiorentina avanti 2-1 sulla Cremonese: fioccano i rossi al 45' Fiorentina due volte in vantaggio e due volte raggiunga dalla Cremonese in dieci. Nel recupero il portiere Radu con una papera vanifica la doppia rimonta Fiorentina due volte in vantaggio e due volte ...