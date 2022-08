Pagelle Lazio-Bologna 2-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 14 agosto 2022) Ledi2-1, match della prima giornata di. Un primo tempo rocambolesco inaugura la stagione dell’Olimpico. Al 5? fa tutto Maximiano con un gratuito con pochi precedenti: palla fuori dall’area. L’arbitro Massimi non se ne accorge, il Var sì e al monitor c’è la decisione: rosso. Al 38? ilsblocca il risultato su rigore: Zaccagni stende Sansone in area, dagli undici metri Arnautovic spiazza il neo entrato Provedel. A pareggiare il conto delle ingenuità e degli uomini in campo ci pensa Soumaoro che da ammonito stende Lazzari: è secondo giallo e rosso. La ripresa non è meno rocambolesca. Un autogol di De Silvestri al 68? su errore di Skorupski vale l’1-1 dei biancocelesti. Poco dopo, ci pensa il solito Ciro Immobile: assist ...

