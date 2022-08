Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Spero di ritrovare presto Peaty. Non mi monto la testa” (Di domenica 14 agosto 2022) Vincere con naturalezza. Nicolò Martinenghi è uno dei personaggi della squadra italiana di Nuoto che si sta confermando un riferimento assoluto nel corso degli Europei 2022 a Roma. E’ vero, le assenze sono tante e per motivi diversi, ma le risposte del cronometro sono chiare e lampanti. C’è poco spazio per l’interpretazione e da questo punto di vista, oltre che sul numero delle medaglie, l’ItalNuoto sta rispondendo sul piano delle prestazioni. Martinenghi l’ha fatto vincendo l’oro nei 100 rana e replicando al centesimo il tempo con cui vinse la medesima prova a Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022, ovvero il record italiano di 58.26. E’ in una nuova dimensione il lombardo, consapevole della sua forza e motivato a gareggiare davanti al pubblico italiano, travolgente per l’entusiasmo sugli spalti ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Vincere con naturalezza.è uno dei personaggi della squadra italiana diche si sta confermando un riferimento assoluto nel corso degli Europei 2022 a Roma. E’ vero, le assenze sono tante e per motivi diversi, ma le risposte del cronometro sono chiare e lampanti. C’è poco spazio per l’interpretazione e da questo punto di vista, oltre che sul numero delle medaglie, l’Italsta rispondendo sul piano delle prestazioni.l’ha fatto vincendo l’oro nei 100 rana e replicando al centesimo il tempo con cui vinse la medesima prova a Budapest (Ungheria), sede dei Mondiali 2022, ovvero il record italiano di 58.26. E’ in una nuova dimensione il lombardo, consapevole della sua forza e motivato a gareggiare davanti al pubblico italiano, travolgente per l’entusiasmo sugli spalti ...

LiaCapizzi : L' ARGENTO nella staffetta mx-mista (Thomas Ceccon, Nicolò Martinenghi, Elena Di Liddo, Silvia Di Pietro) chiude un… - anna_boggero : RT @SM_Difesa: #Roma Campionati Europei Assoluti di #nuoto Medaglia d'argento??nella staffetta 4x100 mixed per Silvia Di Pietro ed Elena Di… - SM_Difesa : #Roma Campionati Europei Assoluti di #nuoto Medaglia d'argento??nella staffetta 4x100 mixed per Silvia Di Pietro ed… - corsia4it : #nuoto #Roma2022 Nello spazio di Casa Arena, abbiamo incontrato il Campione del Mondo ed Europeo dei 100 rana Nicol… - sportface2016 : #Europeinuoto2022 Nicolò #Martinenghi : 'Fiero di far parte di questo gruppo' -