“Mi hanno dato fuoco”, la denuncia di un clochard prima di scappare via (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri stanno cercando di rintracciare il clochard che si è allontanato dal Rione Gescal di Afragola, dove viveva da tempo in strada, e che aveva denunciato ai residenti del posto di essere stato aggredito da due ragazze che nella vicina Casoria gli avrebbero lanciato contro una bottiglia di alcol per poi dargli fuoco. I residenti hanno chiesto l’intervento dei soccorsi, preoccupati per lo stato di salute dell’uomo (giudicato da tutti una brava persona) febbricitante e con ustioni. Ma lui ha più volte rifiutato di farsi soccorrere. Poi si è allontanato, I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti – allertati dal 118 – a corso Italia per fare luce sulla presunta aggressione ai danni del clochard. Quando i militari sono arrivati sul posto c’era però solo il ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri stanno cercando di rintracciare ilche si è allontanato dal Rione Gescal di Afragola, dove viveva da tempo in strada, e che avevato ai residenti del posto di essere stato aggredito da due ragazze che nella vicina Casoria gli avrebbero lanciato contro una bottiglia di alcol per poi dargli. I residentichiesto l’intervento dei soccorsi, preoccupati per lo stato di salute dell’uomo (giudicato da tutti una brava persona) febbricitante e con ustioni. Ma lui ha più volte rifiutato di farsi soccorrere. Poi si è allontanato, I Carabinieri della sezione radiomobile sono intervenuti – allertati dal 118 – a corso Italia per fare luce sulla presunta aggressione ai danni del. Quando i militari sono arrivati sul posto c’era però solo il ...

ItaliaViva : 'La politica italiana grazie alla nostra proposta avrà finalmente un nuovo baricentro, portando avanti le riforme d… - BelpietroTweet : L’Austria e la Svizzera hanno dato il via libera agli asintomatici e i contagi non sono affatto cresciuti, anzi. Da… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi I 961.000 prigionieri di Speranza L’Austria e la Svizzera hanno dato il via libe… - 7ilippo : @Luchino3388 @RobyTheanswer @borghi_claudio però avete dimenticato che abbiamo avuto il PD Speranza e Draghi propri… - Map_killer : '.. ehhhhhh ma vi hanno dato un rigore per pareggiare.' Dice il tifoso della squadra che ha vinto al 95esimo a Lecc… -