Lazio, Sarri: 'Sembrava una gara stregata, Felipe Anderson e Zaccagni possono fare anche di più' (Di domenica 14 agosto 2022) Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato a Sky dopo la gara contro la Fiorentina: "Mi è piaciuto il clima dell'Olimpico, ma... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Maurizio, tecnico della, ha parlato a Sky dopo lacontro la Fiorentina: "Mi è piaciuto il clima dell'Olimpico, ma...

sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri risponde a #Mourinho: 'Noi abbiamo investito, loro speso. Se arrivano secondi sarebbe una delusione'+++ #LazioBologna - sportface2016 : +++#Lazio, #Sarri: 'Questa stagione è ancora più folle di quello che si pensasse. In #Italia, al 14 agosto, non si… - DiMarzio : #SerieA | #Lazio, le probabili scelte di #Sarri per il #Bologna - CalcioPillole : Maurizio #Sarri, tecnico della #Lazio, ha analizzato la vittoria in rimonta ottenuta contro il #Bologna: di seguito… - LALAZIOMIA : Lazio-Bologna, Sarri nel post partita: “Arrabbiato con l’arbitro. Grazie ai tifosi presenti”… -