Juve, per il terzino riaperti i dialoghi con un giocatore (Di domenica 14 agosto 2022) La Juventus, da quanto riporta Tuttosport, ha aperto nuovamente i contatti per Emerson Palmieri. Il giocatore del Chelsea è già... Leggi su calciomercato (Di domenica 14 agosto 2022) Lantus, da quanto riporta Tuttosport, ha aperto nuovamente i contatti per Emerson Palmieri. Ildel Chelsea è già...

romeoagresti : Non solo contatti (proficui) oggi con l’entourage di #Depay, la #Juve sta andando avanti anche per #Paredes: accord… - romeoagresti : Oggi nuovi contatti tra la #Juve e #Depay: si continua ad andare avanti e per i bianconeri l’olandese resta l’assol… - DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si avvicina a #Depay, bianconeri attivi anche sul fronte centrocampo: #Rabiot in us… - LuigiBevilacq17 : RT @AlfredoPedulla: #Juve: base di intesa con #Depay (tra 5,5 e 6 a stagione più bonus, biennale per sfruttare Decreto Crescita) e #Paredes… - giuventinaa_ : @nunziopelliccio Basta che fai un paio di ricerche su internet eh. È arrivato nel 2016 già fuori forma. La juve ha… -