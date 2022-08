Incidente nella notte, morti 4 ragazzi a Godega di Sant'Urbano: avevano tutti fra i 18 e i 19 anni (Di domenica 14 agosto 2022) TREVISO - Strage sulle strade della Marca. Quattro ragazzi hanno perso la vita in un Incidente avvenuto poco prima delle 2.10 di questa notte, 14 agosto, a Godega di... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 14 agosto 2022) TREVISO - Strage sulle strade della Marca. Quattrohanno perso la vita in unavvenuto poco prima delle 2.10 di questa, 14 agosto, adi...

vigilidelfuoco : Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella notte nel trevigiano per un incidente stradale in cui è rimasta coi… - palermo24h : Con lo scooter si schianta contro auto in sosta: incidente nella notte in viale Dune - manuelaMaccarr1 : ?????Diverse esplosioni si sono verificate vicino al villaggio di Novofedorovka in Crimea, ha detto un consigliere de… - AngelaPiego : RT @vigilidelfuoco: Drammatico intervento dei #vigilidelfuoco nella notte nel trevigiano per un incidente stradale in cui è rimasta coinvol… - BegalliSabrina : RT @seguimi2022: L'attrice Anne Heche è morta in seguito a un grave incidente È stata protagonista di un film che è stato rigorosamente cen… -