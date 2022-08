(Di domenica 14 agosto 2022) Nella seconda Repubblica il capo dello Stato è sempre stato espressione o comunque (Scalfaro) vicino al centrosinistra, un po' per mere coincidenze temporali - visto che sia nel 1999 che nel 2006 prima l'Ulivo e poi l'Unione avevano la maggioranza parlamentare - e un po' perché una parte del centrodestra ha deciso di dare i suoi voti a un esponente del Pd,avvenuto per Napolitano nel 2013 e anche con Mattarella. Ebbene, oggi che il tema del presidenzialismo è tornato ai primi punti dell'agenda politica, vale la pena sottolinearesarebbe cambiata la politica italiana se ci fosse stata l'elezione diretta del presidente della Repubblica. Nel '96, infatti, l'Ulivo vinse le elezioni per puro caso, avendo ottenuto meno voti del centrodestra che si era presentato diviso, con la Lega che fece corsa solitaria, e grazie alla presenza di una lista di ...

... FdI si batterà per il presidenzialismo, il Pd loun pericolo per la democrazia. E gli ... Quindi, nessuna spartizione delle cariche , a lei la premiership, a Berlusconi il, a Salvini ......e contro il "fondamentale" Trattato deltra Parigi e Roma . In spagnolo Letta avverte che "Fratelli d'Italia è alleata di Vox", estrema destra nostalgica del franchismo che "l'... Il Pd considera il Quirinale come una sua proprietà privata Nella seconda Repubblica il capo dello Stato è sempre stato espressione o comunque (Scalfaro) vicino al centrosinistra, un po' per mere ...«Anche io ho fatto un video in tre lingue, che dice l'Europa che noi vogliamo, che per noi non è il cambio di marcia, non è rinnegare il nostro passato ma la continuità con la nostra storia e i nostri ...