Highlights e gol Fiorentina-Cremonese 3-2: Serie A 2022/2023 (VIDEO) (Di domenica 14 agosto 2022) Il VIDEO dei gol e degli Highlights di Fiorentina-Cremonese, match valevole per la prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze grande partenza dei padroni di casa che passano in vantaggio grazie all’inserimento vincente di Giacomo Bonaventura. Ma gli ospiti non stanno a guardare e trovano la rete del pareggio con un bel colpo di testa di Okereke. La Fiorentina prende campo, crea occasioni e trova il 2-1 con un bel gol di Jovic. Poi l’espulsione di Escalante a fine primo tempo che sembra spianare la strada dei padroni di casa, ma Buonaiuti, direttamente da calcio d’angolo, fa 2-2. Nel finale l’incredibile errore di Radu sul cross di Mandragora sancisce il 3-2 definitivo. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la prima giornata del campionato di. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze grande partenza dei padroni di casa che passano in vantaggio grazie all’inserimento vincente di Giacomo Bonaventura. Ma gli ospiti non stanno a guardare e trovano la rete del pareggio con un bel colpo di testa di Okereke. Laprende campo, crea occasioni e trova il 2-1 con un bel gol di Jovic. Poi l’espulsione di Escalante a fine primo tempo che sembra spianare la strada dei padroni di casa, ma Buonaiuti, direttamente da calcio d’angolo, fa 2-2. Nel finale l’incredibile errore di Radu sul cross di Mandragora sancisce il 3-2 definitivo. SportFace.

