Formazioni ufficiali Lazio-Bologna | Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 14 agosto 2022) Ledi, match valido per la prima giornata di. All’Olimpico i biancocelesti esordiscono con il sempre rognoso club emiliano, ma vogliono una vittoria per partire col piede giusto in una stagione in cui l’obiettivo è il quarto posto. Appuntamento alle ore 18.30 di domenica 14 agosto, chi riuscirà a vincere? Di seguito ecco le scelte di Sarri e Mihajlovic per la partita di oggi.: in attesa: in attesa SportFace.