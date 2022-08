Entry list Wta 250 Granby 2022: partecipanti ed italiane presenti (Di domenica 14 agosto 2022) L’Entry list del torneo Wta 250 di Granby 2022. Si gioca sui campi in cemento all’aperto della cittadina canadese dal 21 al 27 agosto. Per l’Italia figurano nell’elenco Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Guida il seeding la brasiliana Haddad Maia, seguita dalla belga Van Uytvanck, dall’ungherese Bondar e dalla spagnola Parrizas-Diaz. presenti anche tante giovani da monitorare come la francese Parry, l’ucraina Kostyuk e la britannica Dart. Di seguito l’Entry list completa del torneo Wta 250 di Granby 2022. Entry list WTA 250 Granby 2022 Seed Name Entry Ranking 1 Beatriz Haddad Maia 26 2 Alison Van Uytvanck 42 3 Anna Bondar 52 4 Nuria ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) L’del torneo Wta 250 di. Si gioca sui campi in cemento all’aperto della cittadina canadese dal 21 al 27 agosto. Per l’Italia figurano nell’elenco Jasmine Paolini e Lucia Bronzetti. Guida il seeding la brasiliana Haddad Maia, seguita dalla belga Van Uytvanck, dall’ungherese Bondar e dalla spagnola Parrizas-Diaz.anche tante giovani da monitorare come la francese Parry, l’ucraina Kostyuk e la britannica Dart. Di seguito l’completa del torneo Wta 250 diWTA 250Seed NameRanking 1 Beatriz Haddad Maia 26 2 Alison Van Uytvanck 42 3 Anna Bondar 52 4 Nuria ...

zazoomblog : Entry list Masters 1000 Cincinnati 2022: partecipanti ed italiani presenti - #Entry #Masters #Cincinnati #2022: - fxIsegxd : @juventitudine ahahah tranquilla, ho controllato ora l'entry list e a quanto pare gli hanno dato una wc per le quali - zazoomblog : Entry list Masters 1000 Cincinnati 2022: partecipanti ed italiani presenti - #Entry #Masters #Cincinnati #2022: - Freddo1972 : @FiorinoLuca @CincyTennis Ma Musetti? Come mai non è entrato? Non aveva la classifica al momento del entry List? - pojd01 : @laalcolizzata1 è sempre stato così quando c’è un’ascesa dopo l’uscita dell’’entry list ?? anche nel femminile, ci sono 34 e 35 nelle quali -