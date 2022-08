Docente esperto, una nuova corsa al massacro per qualche soldo in più in busta paga (Di domenica 14 agosto 2022) di Ilaria Muggianu Scano L’ultimo canto del governo uscente ha varato il decreto Aiuti bis, con diverse misure economiche di sostegno a famiglie e imprese, rifinanziamenti e novità che hanno il gusto di sorprese inaudite. Non è certo passata inosservata a categoria e sindacati la curiosa trovata del Docente esperto. Come funziona? Si tratta di niente più che un premio alla carriera. Una figura che nominalmente vedrà la sua forma embrionale a partire dall’anno scolastico 2023-24 ma agli effetti diverrà operativa tra dieci anni. Perché l’insegnante di ruolo prescelto dovrà garantire la frequenza a tre corsi triennali nell’arco di nove anni. Il tempo di una laurea in Teologia nelle Facoltà Pontificie e ben superiore a quello di qualsiasi altro corso di laurea su suolo italiano. Senza alcuna mansione specifica rispetto al resto del corpo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) di Ilaria Muggianu Scano L’ultimo canto del governo uscente ha varato il decreto Aiuti bis, con diverse misure economiche di sostegno a famiglie e imprese, rifinanziamenti e novità che hanno il gusto di sorprese inaudite. Non è certo passata inosservata a categoria e sindacati la curiosa trovata del. Come funziona? Si tratta di niente più che un premio alla carriera. Una figura che nominalmente vedrà la sua forma embrionale a partire dall’anno scolastico 2023-24 ma agli effetti diverrà operativa tra dieci anni. Perché l’insegnante di ruolo prescelto dovrà garantire la frequenza a tre corsi triennali nell’arco di nove anni. Il tempo di una laurea in Teologia nelle Facoltà Pontificie e ben superiore a quello di qualsiasi altro corso di laurea su suolo italiano. Senza alcuna mansione specifica rispetto al resto del corpo ...

