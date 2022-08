Disastro United, Ten Hag studia una soluzione: l’ha fatto in allenamento (Di domenica 14 agosto 2022) La stagione del Manchester United è iniziata nel peggiore dei modi: due sconfitte pesanti contro avversari parecchio abbordabili. Mister Ten Hag non ha intenzione di farsi risucchiare dal vortice mediatico, difatti si è già messo al lavoro per trovare una soluzione. Secondo il giornalista di Sky Sports Kaveh Solhekol, il tecnico ex Ajax avrebbe deciso di far correre i giocatori del Manchester per 13,8 chilometri (8,5 miglia) durante i loro esercizi nella sessione di allenamento extra di oggi. Questo perché, dati alla mano, i giocatori del Brentford (109,4 km) hanno corso 13,8 chilometri in più rispetto ai giocatori dello United (95,6 km) nella partita di ieri. Ten Hag Manchester United Pare che il problema si nasconda dietro la tenuta fisica di squadra, il che è plausibile viste le ... Leggi su rompipallone (Di domenica 14 agosto 2022) La stagione del Manchesterè iniziata nel peggiore dei modi: due sconfitte pesanti contro avversari parecchio abbordabili. Mister Ten Hag non ha intenzione di farsi risucchiare dal vortice mediatico, difatti si è già messo al lavoro per trovare una. Secondo il giornalista di Sky Sports Kaveh Solhekol, il tecnico ex Ajax avrebbe deciso di far correre i giocatori del Manchester per 13,8 chilometri (8,5 miglia) durante i loro esercizi nella sessione diextra di oggi. Questo perché, dati alla mano, i giocatori del Brentford (109,4 km) hanno corso 13,8 chilometri in più rispetto ai giocatori dello(95,6 km) nella partita di ieri. Ten Hag ManchesterPare che il problema si nasconda dietro la tenuta fisica di squadra, il che è plausibile viste le ...

