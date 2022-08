Dai video in tre lingue alle "pillole" quotidiane. La rincorsa di Letta che copia gli avversari (Di domenica 14 agosto 2022) Incalzato dai sondaggi disastrosi, il leader dem sfodera persino il bus come fece Prodi. E si appella all’"Europa della solidarietà" Leggi su ilgiornale (Di domenica 14 agosto 2022) Incalzato dai sondaggi disastrosi, il leader dem sfodera persino il bus come fece Prodi. E si appella all’"Europa della solidarietà"

chetempochefa : 'Sento tanto affetto soprattutto dai più giovani, già solo per questo ha avuto un senso fare questo lavoro' - Le p… - ItaliaViva : La stragrande maggioranza degli imprenditori di questo Paese sono degli eroi perché hanno un tasso di fiscalità che… - enpaonlus : Jovanotti attacca gli 'econazisti', l'attivista green Cristina Coto risponde punto per punto in un video ironico e… - NenaMancio : RT @chetempochefa: 'Sento tanto affetto soprattutto dai più giovani, già solo per questo ha avuto un senso fare questo lavoro' - Le parole… - enzolovicario : RT @chetempochefa: 'Sento tanto affetto soprattutto dai più giovani, già solo per questo ha avuto un senso fare questo lavoro' - Le parole… -