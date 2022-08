Criptovalute, primo crac di un’italiana: in migliaia truffati (Di domenica 14 agosto 2022) Se gli inquirenti lo confermano, si tratterebbe di una vera e propria truffa multimilionaria – la prima nel settore Criptovalute in Italia – organizzata da una società nota come New Financial Technology, che ha rubato milioni di euro ai propri investitori dopo aver dichiarato crac qualche giorno fa. Si stima che siano stati truffati circa 6.000 risparmiatori, che hanno investito tra 10.000 e 300.000 euro. Le vittime, che hanno depositato i risparmi di una vita in cerca di lauto guadagno, provenivano principalmente dalle regioni Lazio, Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. New Financial Technology, cosa si sa della prima società di Criptovalute italiana che ha dichiarato crac Fondata a Silea, Treviso, e con sede a Londra, New Financial Technology (NFT) ha promesso guadagni fino al 10% sul ... Leggi su quifinanza (Di domenica 14 agosto 2022) Se gli inquirenti lo confermano, si tratterebbe di una vera e propria truffa multimilionaria – la prima nel settorein Italia – organizzata da una società nota come New Financial Technology, che ha rubato milioni di euro ai propri investitori dopo aver dichiaratoqualche giorno fa. Si stima che siano staticirca 6.000 risparmiatori, che hanno investito tra 10.000 e 300.000 euro. Le vittime, che hanno depositato i risparmi di una vita in cerca di lauto guadagno, provenivano principalmente dalle regioni Lazio, Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. New Financial Technology, cosa si sa della prima società diitaliana che ha dichiaratoFondata a Silea, Treviso, e con sede a Londra, New Financial Technology (NFT) ha promesso guadagni fino al 10% sul ...

