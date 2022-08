Claudio Garella e la felicità del portiere

(Di domenica 14 agosto 2022) «A me di non prendere gol per 1254’ non me ne frega niente. Sono robe da contabili. A me basta che si vinca 4-3: quello che posso lo paro, e sennò amen»Eduardo Galeano scriveva che il goleador crea l’allegria e il, da guastafeste, la disfa. Non voleva essere un’accusa, ma un omaggio al ruolo più bersagliato dalla critica, aggiungendo che i portieri sono perseguitati da una maledizione: basta una sola papera per cancellare tutte le prodezze. Eppure, nonostante qualche errore disseminato nel corso di una carriera in cui ha saputo affrontare con il suo faccione pacioso sia la vittoria che la sconfitta, se si pensa aaffiora quasi inevitabile proprio una sensazione di allegria. La sua è stata la storia di un uomo felice di parare e forse anche per questo è ...

Era diverso nel momento in cui andava fatta la cosa giusta". Per ricordarlo oggi L'Arena di Verona intervista Dino Zoff E poco importa che usasse poco le mani. Debutto di Ferragosto per il Napoli in campionato. Domani al Bentegodi alle 18.30 si gioca Verona - Napoli, nel segno di, il portiere scomparso l'altra notte che vinse lo scudetto con entrambi i club. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Telecronista Stefano Borghi con il commento ... Storia di un portiere poco convenzionale. «A me di non prendere gol per 1254' non me ne frega niente. Sono robe da contabili. Eduardo Galeano scriveva che il goleador crea l'allegria e il portiere, da ...