ATP Montreal 2022: la finale sarà tra Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta (Di domenica 14 agosto 2022) Il Masters 1000 di Montreal è arrivato al suo ultimo atto e a giocarsi il titolo sul cemento canadese saranno Hubert Hurkacz e Pablo Carreno Busta. Una finale sicuramente sorprendente pensando alla vigilia del torneo, anche perchè entrambi i tennisti non erano certamente nel loro miglior momento. Il polacco ha la possibilità di conquistare il suo secondo 1000 della carriera, dopo quello a Miami della passata stagione in finale contro Sinner; mentre per lo spagnolo si tratta della prima finale in assoluto in questa categoria di tornei. Hurkacz ha superato in rimonta in semifinale il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 5-7 6-3 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Nel primo set il miglior avvio è ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022) Il Masters 1000 diè arrivato al suo ultimo atto e a giocarsi il titolo sul cemento canadese saranno. Unasicuramente sorprendente pensando alla vigilia del torneo, anche perchè entrambi i tennisti non erano certamente nel loro miglior momento. Il polacco ha la possibilità di conquistare il suo secondo 1000 della carriera, dopo quello a Miami della passata stagione incontro Sinner; mentre per lo spagnolo si tratta della primain assoluto in questa categoria di tornei.ha superato in rimonta in semiil norvegese Casper Ruud con il punteggio di 5-7 6-3 6-2 dopo poco più di due ore di gioco. Nel primo set il miglior avvio è ...

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP 1000 Montreal, #Sinner agli ottavi Battuto il francese Mannarino 2-6, 6-4, 6-2 #SkySport… - Ubitennis : ATP Montreal: Carreno Busta inarrestabile, raggiunge la prima finale in un Masters 1000 - sportli26181512 : ATP Montreal, i risultati di oggi: Hurkacz in finale, eliminato Ruud: Hubert Hurkacz in finale al Masters di Montre… - TennisWorldit : Atp Cincinnati, buone notizie per Andy Murray: c'è la super sfida tra campioni Slam: Dopo un difficile esordio a Mo… - TennisWorldit : Atp Montreal - Un fan attacca Daniil Medvedev: il russo reagisce e scoppia la lite: Dopo la sconfitta contro Nick K… -