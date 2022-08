A che ora gareggia oggi Giorgio Minisini? Programma preciso Europei domenica 14 agosto, tv, streaming (Di domenica 14 agosto 2022) oggi, domenica 14 agosto, sarà un’altra occasione in cui vedere all’opera Giorgio Minisini. Il 26enne romano sarà in gara negli Europei di nuoto artistico a Roma nel solo libero maschile. LA DIRETTA LIVE DEGLI Europei DI NUOTO ARTISTICO DI oggi Dopo aver emozionato nella routine tecnica del solo e duo mixed, il “Golden Boy” della vasca torna in scena in una gara dal sapore di “inedito” dal momento che mai in una rassegna continentale si era assistito a una routine “free” per soli uomini. Un modo per rappresentare una discontinuità rispetto alla tradizione e guardare al futuro. E’ un po’ questo il senso di questa specialità e Minsini lo vorrà incarnare in maniera perfetta, volendosi prendere un oro e replicando quanto già fatto in questa competizione ... Leggi su oasport (Di domenica 14 agosto 2022)14, sarà un’altra occasione in cui vedere all’opera. Il 26enne romano sarà in gara neglidi nuoto artistico a Roma nel solo libero maschile. LA DIRETTA LIVE DEGLIDI NUOTO ARTISTICO DIDopo aver emozionato nella routine tecnica del solo e duo mixed, il “Golden Boy” della vasca torna in scena in una gara dal sapore di “inedito” dal momento che mai in una rassegna continentale si era assistito a una routine “free” per soli uomini. Un modo per rappresentare una discontinuità rispetto alla tradizione e guardare al futuro. E’ un po’ questo il senso di questa specialità e Minsini lo vorrà incarnare in maniera perfetta, volendosi prendere un oro e replicando quanto già fatto in questa competizione ...

