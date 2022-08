(Di sabato 13 agosto 2022) Nel giorno della Festa nazionale della donna, le Poste tunisine rendono omaggio a 22che hanno più influenzato la storia del Paese con l'emissione di 22che saranno offerti in ...

NoiNotizie : RT @agenzia_nova: #Tunisia La posta emette 22 francobolli dedicati alle donne influenti - agenzia_nova : #Tunisia La posta emette 22 francobolli dedicati alle donne influenti -

Agenzia ANSA

Tra le personalità ritratte nei nuoviFatma Haddad, Maya Jribi e Zaara Soltani. . 13 agosto 2022Le Poste tunisine, società responsabile del servizio postale in, ha annunciato, oggi, di aver emesso per la prima volta 22dedicati alle donne tunisine che hanno influenzato il corso della storia e che hanno partecipato a "tracciare i ... Tunisia: 22 francobolli dedicati a donne influenti Nel giorno della Festa nazionale della donna, le Poste tunisine rendono omaggio a 22 donne che hanno più influenzato la storia del Paese con l'emissione di 22 francobolli che saranno offerti in vendit ...Vera e propria pioniera del tennis tunisino, Ons Jabeur è stata onorata dalla sua Nazione con un francobollo a lei dedicato ...