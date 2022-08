(Di sabato 13 agosto 2022) Quando era ragazzino e giocava a calcetto nella Juventus di San Paolo del Brasile, guarda caso di maglia granata, veniva soprannominato 'Espeto', a causa dei capelli in forma di punta. "Espeto", in ...

OdeonZ__ : Strefezza avvisa l'Inter: 'Lecce, niente paura. Inzaghi? Mi scartò perché ero basso' - CorJuve : RT @Gazzetta_it: Strefezza avvisa l'Inter: 'Lecce, niente paura. Inzaghi? Mi scartò perché ero basso' - sportli26181512 : Strefezza avvisa l'Inter: 'Lecce, niente paura. Inzaghi? Mi scartò perché ero basso': Strefezza avvisa l'Inter: 'Le… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Strefezza avvisa l'Inter: 'Lecce, niente paura. Inzaghi? Mi scartò perché ero basso' - Gazzetta_it : Strefezza avvisa l'Inter: 'Lecce, niente paura. Inzaghi? Mi scartò perché ero basso' -

La Gazzetta dello Sport

SENZA PAURA L'avversaria dell'esordio è l'Inter mascaccia i timori: 'Sono tornato in Serie A e voglio rimanerci. Abbiamo detto ai ragazzi più giovani del Lecce di non avere paura, ...SENZA PAURA L'avversaria dell'esordio è l'Inter mascaccia i timori: 'Sono tornato in Serie A e voglio rimanerci. Abbiamo detto ai ragazzi più giovani del Lecce di non avere paura, ... Strefezza avvisa l'Inter: "Lecce, niente paura. Inzaghi Mi scartò perché ero basso" L'attaccante giallorosso si racconta, tra passato e voglia di A e di Italia: "Gioco per vincere.E sogno l'azzurro" ...