Rigore in Milan-Udinese, Marino furioso: accuse al VAR Mazzoleni! (Di sabato 13 agosto 2022) L’Udinese esce sconfitta da San Siro perdendo per 4-2 in favore del Milan. Primi malumori di questo campionato con i friulani che non hanno digerito il Rigore assegnato al Milan in occasione del gol del pari dell’1-1. A parlarne, in maniera piuttosto polemica, è stato il dg Pierpaolo Marino. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN: “Più che arrabbiato sono inferocito, in realtà ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre medio piccole ma oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida che poi vanno disattese. L’intervento di Mazzoleni al VAR è stato fuori logica, non c’era niente di dubbio. I rigorini non devono interessare al VAR, è un episodio che ha cambiato la partita. Il presunto fallo di Soppy su Calabria Queste decisioni hanno fatto prendere una piega diversa alla ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 13 agosto 2022) L’esce sconfitta da San Siro perdendo per 4-2 in favore del. Primi malumori di questo campionato con i friulani che non hanno digerito ilassegnato alin occasione del gol del pari dell’1-1. A parlarne, in maniera piuttosto polemica, è stato il dg Pierpaolo. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a DAZN: “Più che arrabbiato sono inferocito, in realtà ho fatto tanti anni di calcio soffrendo con squadre medio piccole ma oggi ancora vedo che ci sono delle linee guida che poi vanno disattese. L’intervento di Mazzoleni al VAR è stato fuori logica, non c’era niente di dubbio. I rigorini non devono interessare al VAR, è un episodio che ha cambiato la partita. Il presunto fallo di Soppy su Calabria Queste decisioni hanno fatto prendere una piega diversa alla ...

tancredipalmeri : Rigore assurdo per il Milan. Bisogna dirlo anche se poi arrivano gli insulti dei milanisti. E reso ancora più ass… - capuanogio : Il rigore per il #Milan è netto perché #Soppy arriva in ritardo e prende #Calabria sia con la gamba sinistra che co… - PietroMazzara : Un bel #Milan, che vince da grande squadra confermando che con #Rebic prima punta, gioca molto bene. Benissimo la r… - Cucciolina96251 : RT @FabRavezzani: Cioè: varista e arbitro vedendo e rivedendo il fallo su Calabria sono concordi nel dare il rigore al #Milan ma qui è pien… - Antonio7dc : RT @FabRavezzani: Cioè: varista e arbitro vedendo e rivedendo il fallo su Calabria sono concordi nel dare il rigore al #Milan ma qui è pien… -