Rai1, cambio programmazione per la morte di Piero Angela: cosa va in onda? (Di sabato 13 agosto 2022) Un lutto che ha scosso l'Italia intera: Piero Angela è morto all'età di 93 anni. A rendere pubblica la triste notizia il figlio Alberto, seguito dagli account social ufficiali di Viale Mazzini. La Rai, per rendere omaggio al più grande divulgatore scientifico di tutti i tempi, ha deciso di modificare la programmazione di sabato 13 agosto 2022. Rai1: cambio programmazione per la morte di Piero Angela «Mi spiace non essere più con voi, ma la natura ha i suoi ritmi», si legge sul messaggio che Piero Angela ha chiesto di rendere pubblico dopo la sua morte. Il grande divulgatore scientifico è scomparso il 13 agosto, all'età di 93 anni. La triste notizia è stata annunciata dal figlio ...

