Pusher in bici arrestato a Castellammare di Stabia

Tempo di lettura: < 1 minuto

Napoli – Pusher in bici arrestato dai Carabinieri durante i controlli a tappeto dei militari della compagnia di Castellammare di Stabia con il Ferragosto alle porte. Gli interventi si sono concentrati in particolare nelle strade più affollate della città. Impiegati anche militari motociclisti con le nuove moto in dotazione. In manette un 29enne del posto, sorvegliato speciale. E' stato intercettato in Via Tommaso D'Amalfi alla guida di una bici elettrica e quando gli è stato imposto l'alt ha accelerato tentato di sfuggire al controllo, poi ha abbandonato il mezzo e ha proseguito a piedi. Non è andato lontano e quando è stato bloccato, addosso aveva 50 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e un rotolo di cellophane per confezionare le dosi.

