Agenzia askanews

Che glissa sulla propria indicazione di voto il 25 Settembre: "ne parlerò più avanti", rinvia. 13 agosto 2022Il Centrodestra, candidando Berlusconi non ha fattoma rovesciato il tavolo per costringere Centrosinistra e 5Stelle a sedersi e discutere. Pur ... Letta ha fatto fuorie tenuto in caldo ... Prodi: autogoal grave di Berlusconi, Mattarella è molto amato Roma, 13 ago. (askanews) - 'Le affermazioni di Berlusconi confermano quanto alto sia il rischio cui è esposta la democrazia italiana in caso ...Prodi dopo l'attacco di Berlusconi a Mattarella: 'Rischi per la democrazia, gli italiani sapranno come votare' di Stefano Cappellini. Per l'ex premier lo scenario è degno di allarme e quello del leade ...