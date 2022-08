Nivea sì, ma non sul corpo | Se la metti sui capelli dirai addio a shampoo e balsamo! (Di sabato 13 agosto 2022) Alzi la mano chi non ha una confezione di Nivea in casa? Nessuno, lo immaginavamo. Questa crema è un must have dal 1911! Sì, sì, avete letto bene! Agli inizi del secolo scorso, in Germania, l’imprenditore Oskar Troplowitz, a capo della Beiersdorf, realizzò la prima emulsione stabile di acqua in olio, bianca come la neve, da qui: Nivea. Da allora, il marchio ha fatto tanta strada, diversificandosi, ma il barattolino di latta blu come cielo e quella formulazione cremosa e densa restano nell’Olimpo del beauty case. Utile per reidratare la pelle delle mani, le zone più secche di viso e corpo, si rivela preziosa anche sui capelli. Curiose di saperne di più? Iniziamo! Nivea sì, ma non sul corpo. Provala sui capelli, dirai addio a ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 13 agosto 2022) Alzi la mano chi non ha una confezione diin casa? Nessuno, lo immaginavamo. Questa crema è un must have dal 1911! Sì, sì, avete letto bene! Agli inizi del secolo scorso, in Germania, l’imprenditore Oskar Troplowitz, a capo della Beiersdorf, realizzò la prima emulsione stabile di acqua in olio, bianca come la neve, da qui:. Da allora, il marchio ha fatto tanta strada, diversificandosi, ma il barattolino di latta blu come cielo e quella formulazione cremosa e densa restano nell’Olimpo del beauty case. Utile per reidratare la pelle delle mani, le zone più secche di viso e, si rivela preziosa anche sui. Curiose di saperne di più? Iniziamo!sì, ma non sul. Provala suia ...

