Monza-Torino 1-2 | Stroppa | “Dobbiamo migliorare e serve tempo | pensavo peggio”

(Di sabato 13 agosto 2022) “Gol presi figli di errori,. A tratti la squadra mi è piaciuta, potevamo essere più bravi nel palleggio e abbiamo regalato le situazioni da gol.squadra fisica, sapevamo come poteva metterci in difficoltà. Finché la condizione e la concentrazione hanno retto siamo stati in partita, normale sullo 0-2 prendere qualche contropiede di troppo, le opportunità le abbiamo avute anche noi”. Lo ha detto l’allenatore del, Giovanni, dopo la sconfitta all’esordio in Serie A contro il: “mettere su chili, ilha gente di 1.85 e di 85 kg, questo sport ti pone di fronte a duelli di contrasto, poiessere più bravi nel gestire la palla per sopperire a qualche mancanza”. Sui nuovi ...

MCriscitiello : #esclusiva sportitalia Polveriera Torino. Altro caos. Juric allo scontro con il suo capitano, Lukic. Uomo di fiduci… - capuanogio : ?? Clamoroso al #Torino: #Lukic, appena nominato capitano, telefona a #Juric e gli annuncia che non vuole più fare… - DiMarzio : 'Litigio con Vagnati? Ma è stato bellissimo, è l'essenza delle cose. L'ho provocato e quando ha reagito ho detto: '… - Ftbnews24 : Pagelle Monza-Torino 1-2, prima vittoria per Juric: decisivi Miranchuk e Sanabria #SerieA - ItaliaNotizie24 : Miranchuk e Sanabria, il Torino vince 2-1 a Monza -

Sanabria e Marì in azione sul campo delIl gol deldi Mota Carvalho arriva allo scadere. E' SUBITO MIRANCHUK Era stato profetico, Ivan Juric, nella vigilia di questo debutto in campionato. 'Che problema ci sarà se pure butterò ...Al Via Del Mare di Lecce l'Inter è riuscita a passare per 1-2 nel finale, mentre il Monza ha rimediato la prima sconfitta in campionato sempre con lo stesso risultato contro il Torino.MONZA (ITALPRESS) - L'euforia della prima partita in Serie A è stata oscurata da una sconfitta netta, difficile da digerire dopo il buon primo tempo: il T ...