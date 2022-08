Milan-Udinese, Pierpaolo Marino sbotta: “sono inferocito, l’intervento del Var è fuori logica” (Di sabato 13 agosto 2022) Si scatenano le prime polemiche in Serie A. Si è aperta la prima giornata del massimo torneo italiano, il Milan ha conquistato tre punti preziosi contro l’Udinese. La gara si è conclusa sul risultato di 4-2: vantaggio immediato di Becao, poi il pareggio di Theo Hernandez su calcio di rigore. Il Milan si porta avanti con Rebic, poi il nuovo pareggio di Masina. Nel secondo tempo i gol di Brahim Diaz e ancora Rebic. Polemiche per il rigore concesso per il contatto Soppy-Calabria, al termine della partita si è registrata la furia di Pierpaolo Marino ai microfoni di DAZN. “La chiarezza non arriva mai. Più che arrabbiato sono inferocito. Ho fatto tanti anni di calcio e ho sofferto anche con squadre medio piccole. Oggi l’intervento del VAR era ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 agosto 2022) Si scatenano le prime polemiche in Serie A. Si è aperta la prima giornata del massimo torneo italiano, ilha conquistato tre punti preziosi contro l’. La gara si è conclusa sul risultato di 4-2: vantaggio immediato di Becao, poi il pareggio di Theo Hernandez su calcio di rigore. Ilsi porta avanti con Rebic, poi il nuovo pareggio di Masina. Nel secondo tempo i gol di Brahim Diaz e ancora Rebic. Polemiche per il rigore concesso per il contatto Soppy-Calabria, al termine della partita si è registrata la furia diai microfoni di DAZN. “La chiarezza non arriva mai. Più che arrabbiato. Ho fatto tanti anni di calcio e ho sofferto anche con squadre medio piccole. Oggidel VAR era ...

