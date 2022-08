Mike Maignan, figuraccia colossale di Donnarumma: i nomi che lo fanno impazzire (Di sabato 13 agosto 2022) Mike Maignan sarà tra i finalisti del Trofeo Yascin, il Pallone d'oro dedicato ai portieri migliori dell'ultima stagione. Il rossonero arriva da una stagione superlativa che ha fatto dimenticare senza troppi rimpianti l'addio di Gigio Donnarumma al Milan. A diramare l'elenco dei finalisti è stata France Football. Maignan dovrà vedersela con Yassine Bounou del Siviglia, Alisson Becker del Liverpool, Thibaut Courtaois, del Real Madrid, campione di Spagna, d'Europa e vincitore pochi giorni fa della Supercoppa europea, Ederson che con il Manchester City ha conquistato la Premier League. Ma non finisce qui l'elenco. Dovrà competere anche con Edouard Mendy del Chelsea, Manuel Neuer, del Bayern Monaco, che ha festeggiato ancora una volta la vittoria della Bundesliga, Jan Oblak dell'Atletico Madrid, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 agosto 2022)sarà tra i finalisti del Trofeo Yascin, il Pallone d'oro dedicato ai portieri migliori dell'ultima stagione. Il rossonero arriva da una stagione superlativa che ha fatto dimenticare senza troppi rimpianti l'addio di Gigioal Milan. A diramare l'elenco dei finalisti è stata France Football.dovrà vedersela con Yassine Bounou del Siviglia, Alisson Becker del Liverpool, Thibaut Courtaois, del Real Madrid, campione di Spagna, d'Europa e vincitore pochi giorni fa della Supercoppa europea, Ederson che con il Manchester City ha conquistato la Premier League. Ma non finisce qui l'elenco. Dovrà competere anche con Edouard Mendy del Chelsea, Manuel Neuer, del Bayern Monaco, che ha festeggiato ancora una volta la vittoria della Bundesliga, Jan Oblak dell'Atletico Madrid, ...

