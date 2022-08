Grande Fratello VIP, ex concorrente tradito dalla fidanzata: “lasciato per un ragazzino” (Di sabato 13 agosto 2022) Un ex protagonista del Grande Fratello VIP rivela di essere stato tradito dalla fidanzata per un ragazzo giovanissimo. Ecco di chi si tratta e le sue parole Intervistato da Corriere Della Sera, Fabio Testi – ex concorrente del Grande Fratello VIP 4 e affascinante attore di fama nazionale – rivela di essere stato tradito e lasciato dalla fidanzata per un uomo molto più giovane di lui. Originario di Peschiera del Garda con all’attivo più di settanta pellicole proiettate sul Grande schermo con registi del calibro di Sergio Leone, Vittorio De Sica e Dino Risi, Fabio Testi ha da poco spento 81 candeline. Lo scorso anno l’attore aveva dichiarato di essere legato a una ... Leggi su 361magazine (Di sabato 13 agosto 2022) Un ex protagonista delVIP rivela di essere statoper un ragazzo giovanissimo. Ecco di chi si tratta e le sue parole Intervistato da Corriere Della Sera, Fabio Testi – exdelVIP 4 e affascinante attore di fama nazionale – rivela di essere statoper un uomo molto più giovane di lui. Originario di Peschiera del Garda con all’attivo più di settanta pellicole proiettate sulschermo con registi del calibro di Sergio Leone, Vittorio De Sica e Dino Risi, Fabio Testi ha da poco spento 81 candeline. Lo scorso anno l’attore aveva dichiarato di essere legato a una ...

