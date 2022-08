Europei di nuoto, le azzurre trionfano ai 100 rana: oro per Pilato e argento per Angiolini. Intanto ne 100 stile libero il romeno Popovici segna il record del mondo (Di sabato 13 agosto 2022) Ancora medaglie azzurre agli Europei di nuoto che si stanno tenendo a Roma in questi giorni. Benedetta Pilato ha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metri rana con un tempo di 1:05:97. Nella stessa gara Lisa Angiolini ha ottenuto il secondo posto con 1:06:34. Intanto nella finale maschile della dei 100 metri in stile libero, l’atleta rumeno David Popovici, 17 anni, ha ottenuto il nuovo record mondiale con 46?86. Il primato precedente, fermo a 46?91, apparteneva al brasiliano Cesar Cielo Filho. su Open Leggi anche: Europei di nuoto, oro e bronzo per gli Azzurri nel duo libero sincronizzato. Attesa per le finali di Benedetta ... Leggi su open.online (Di sabato 13 agosto 2022) Ancora medaglieaglidiche si stanno tenendo a Roma in questi giorni. Benedettaha conquistato la medaglia d’oro nei 100 metricon un tempo di 1:05:97. Nella stessa gara Lisaha ottenuto il secondo posto con 1:06:34.nella finale maschile della dei 100 metri in, l’atleta rumeno David, 17 anni, ha ottenuto il nuovomondiale con 46?86. Il primato precedente, fermo a 46?91, apparteneva al brasiliano Cesar Cielo Filho. su Open Leggi anche:di, oro e bronzo per gli Azzurri nel duosincronizzato. Attesa per le finali di Benedetta ...

