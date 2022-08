Enpa,solo in 2 settimane di giugno abbandonati 1000 cuccioli (Di sabato 13 agosto 2022) solo in due settimane a giugno l'Ente nazionale per la protezione animali ha registrato una vera e propria 'pioggia' di segnalazioni dai suoi uffici locali ed ha recuperato circa 1.000 cuccioli ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 13 agosto 2022)in duel'Ente nazionale per la protezione animali ha registrato una vera e propria 'pioggia' di segnalazioni dai suoi uffici locali ed ha recuperato circa 1.000...

Chiara39673006 : RT @fatina909: ?????????????? Chicca pesa solo 5 kg ha circa 2 anni Ed è tremendamente bella È una taglia piccola e come tutte le taglie picco… - elevenshearts : RT @fatina909: ?????????????? Chicca pesa solo 5 kg ha circa 2 anni Ed è tremendamente bella È una taglia piccola e come tutte le taglie picco… - girasol44247939 : RT @fatina909: ?????????????? Chicca pesa solo 5 kg ha circa 2 anni Ed è tremendamente bella È una taglia piccola e come tutte le taglie picco… - LoveBellaria : RT @fatina909: ?????????????? Chicca pesa solo 5 kg ha circa 2 anni Ed è tremendamente bella È una taglia piccola e come tutte le taglie picco… - Artudacamelot5 : RT @fatina909: ?????????????? Chicca pesa solo 5 kg ha circa 2 anni Ed è tremendamente bella È una taglia piccola e come tutte le taglie picco… -