E’ il compleanno di Kasia Smutniak | “Compie 66 anni” ma l’attrice svela la gaffe

(Di sabato 13 agosto 2022) Oggifesteggia il, leggiamo gli auguri che le fa Vanity Fair e c’è un numero che ci lascia interdetti: “66!”. C’è qualcosa che non va, forse il tempo è passato così in fretta che non ci siamo resi conto di nulla? Ma anche Vanity Fair sbaglia. L’età di una donna non si dovrebbe rivelare ma 66 sono davvero troppi. La splendida attrice polacca ringrazia, esulta alla nuova età, la prende con ironia ma smaschera subito l’errore, la. Non le andava giù che pensassero che ha ben 23in più ma ha continuato ad esultare, a festeggiare, a ironizzare tra le storie e il post pubblicato nel meraviglioso luogo di vacanza dove si trova in questi giorni....

In seguitoSmutniak si è risposata con Daniele Procacci, ma ad ognidel Guerriero non perde occasione per ricordarlo amorevolmente.Smutniak/ Dopo Taricone le nozze con Procacci, ma ad ogni suo... Gli anni in cui era una presenza costante sul piccolo schermo ormai sono lontani, ma la cantante non intende per ...Sul web spunta una gaffe legata al compleanno di Kasia Smutniak. L'attrice, che non compie 66 anni ma 43, ironizza sui social ...Kasia Smutniak non dimentica il guerriero Pietro Taricone, nemmeno dopo le nozze con Procacci. Ad ogni suo compleanno ...