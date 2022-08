DAZN e Sky, fare l’abbonamento conviene? Ecco cosa bisogna sapere (Di sabato 13 agosto 2022) Cerchiamo di capire, a poche ore dall’inizio della Serie A, quanto possa convenire fare l’abbonamento a DAZN e Sky. Mancano ormai pochissime ore all’inizio della nuova Serie A con il Milan pronto a difendere lo scudetto vinto nella passata stagione; l’Inter, invece, cercherà di riprendersi il titolo anche grazie ad un Lukaku in più. LaPresseNon si può non tenere in considerazione la Juventus, grande protagonista sul mercato; occhio anche alla Roma che potrebbe essere la vera sorpresa. Come al solito, però, sono tantissimi i temi da un Monza pronto a stupire alla Cremonese passando per la Fiorentina; cerchiamo di capire come vedere tutto il calcio tra DAZN, Sky e una serie di polemiche che rischiano di accompagnare tutta la stagione. Mai come quest’anno ci sono stati dei dubbi su dove vedere la prossima Serie A. Gli ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 13 agosto 2022) Cerchiamo di capire, a poche ore dall’inizio della Serie A, quanto possa conveniree Sky. Mancano ormai pochissime ore all’inizio della nuova Serie A con il Milan pronto a difendere lo scudetto vinto nella passata stagione; l’Inter, invece, cercherà di riprendersi il titolo anche grazie ad un Lukaku in più. LaPresseNon si può non tenere in considerazione la Juventus, grande protagonista sul mercato; occhio anche alla Roma che potrebbe essere la vera sorpresa. Come al solito, però, sono tantissimi i temi da un Monza pronto a stupire alla Cremonese passando per la Fiorentina; cerchiamo di capire come vedere tutto il calcio tra, Sky e una serie di polemiche che rischiano di accompagnare tutta la stagione. Mai come quest’anno ci sono stati dei dubbi su dove vedere la prossima Serie A. Gli ...

